شكرا لبحثكم عن خبر تحسن طفيف وإستقرار نسبي بأسعار الصرف في عدن الخميس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحسنت أسعار صرف العملات الأجنبية وأستقرت نسبيا مقابل الريال اليمني كما هو متداول اليوم الخميس في العاصمة عدن.

وقال صرافون لعدن تايم ان سعر صرف الدولار الأمريكي مستقر منذ ثلاثة أيام على 760 ريال يمني للشراء، وتحسن سعر بيع الدولار اليوم وبلغ 766، حيث تقلص الفارق بين سعر الشراء والبيع ليصل الى 6 ريال فقط.

واضافوا ان الريال السعودي هو الاخر استقر على 200 ريال يمني للشراء، ويباع بسعر 201 ريال يمني، بفارق ريال واحد بين الشراء والبيع، بعد ان كان الفارق يصل لحدود 5 ريال خلال الايام الماضية.

واوضح الصرافون ان السوق المحلية تشهد تحسنا ملحوظا، واستقرار كبير خلال الاسبوع الجاري، وهي ظاهرة غير مسبوقة في عدن التي كانت تعيش اضطرابا كبيرا في اسعار الصرف خلال الفترة الماضية.

ويعتقد صرافون في عدن ان يستمر استقرار اسعار الصرف اكثر مع عودة الحكومة الجديدة، واتخاذ اجراءات وسياسات مالية ونقدية من قبل مركزي عدن، يساهم في استقرار الصرف وتعزيز الثقة بين التجار وتبديد مخاوفهم.