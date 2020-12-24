شكرا لبحثكم عن خبر العاصمة عدن...إستعدادات أمنية لإستقبال حكومة المناصفة الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد العاصمة عدن انتشار أمني مكثف وخطة تسير على مستوى عالي من قبل قيادة قوات الحزام الأمني الجنوبي وذلك أستعدادا لاستقبال حكومة المناصفة التي صدر بها قرار جمهوري توافقاً مع بنود اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربيه السعوديه واشرفت على تنفيذ بنوده بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعيه.

ويقود العميد جلال الربيعي قائد الحزام الأمني بالعاصمة عدن مهمة تنفيذ الخطة الأمنيه من خلال نشر الدوريات والنقاط الأمنيه وتكثيف عمل الأجهزة الاستخباراتيه والجنائية استعدادا لوصول الحكومة المتوافق عليها الاسبوع القادم لتمارس مهامها بشكل يلبي طموحات المواطنين والتزاماً بما تم الاتفاق عليه باتفاق الرياض.