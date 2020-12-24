شكرا لبحثكم عن خبر مديرية بعدن تحقق زيادة غير مسبوقة في تحصيل الموارد الزكوية والضريبية خلال شهرين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حققت مديرية دار سعد بعدن زيادة كبيرة، وغير مسبوقة، في تحصيل الموارد الزكوية والضريبية خلال شهري اكتوبر ونوفمبر 2020، مبلغ يفوق إيرادات العام 2019م.

وقال المكتب الإعلامي لمديرية دار سعد، عبر حسابه على تويتر : "أن إيرادات مكتب الواجبات الزكوية ارتفعت خلال الشهرين إلى ١٢ مليون ريال، فيما ارتفعت ايرادات مكتب الضرائب الى ٢٤ مليون ريال، واكثر من ٧٠ مليون ريال لكبار المكلفين".

‏ونقل المركز عن مدير مكتب الواجبات الزكوية بمديرية دار سعد عبدالفتاح الجحافي، قوله: "ان ايرادات الواجبات في عام ٢٠١٩ كانت ١٠ مليون ريال ،وفي عام ٢٠٢٠ حصل المكتب من يناير الى سبتمبر ١٠ مليون و٤٠٠ الف ريال".

وأضاف انه : "وخلال الفترة اكتوبر نوفمير من هذا العام تم تحصيل ١٢ مليون ريال".

‏وحسب المركز اكد الجحافي : "ان توجيهات مدير عام مديرية دار سعد، د. احمد عقيل باراس بشأن الية عمل مكتب الواجبات و تحصيل الموارد الزكوية كانت حاسمة، بأن مرحلة الفساد و العبث والتلاعب في تحصيل ايرادات الدولة من الواجبات الزكوية قي مديرية دار سعد قد انتهت وان يد القانون ستطال الجميع".