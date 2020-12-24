شكرا لبحثكم عن خبر مصادر : لا وزراء من إئتلاف العيسي في حكومة المناصفة باليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت ثلاثة مصادر مسؤولة لعدن تايم ان حكومة المناصفة الجديدة باليمن لا تتضمن اي وزراء تم ترشيحهم من ما يسمى بالإئتلاف الوطني الذي يديره أحمد صالح العيسي المتنفذ اليمني الشهير وتاجر النفط البارز ونائب مدير مكتب الرئيس هادي.

وقالت المصادر وثيقة الصلة بثلاثة وزراء بالحكومة و التي طلبت عدم ذكر اسمائها حاليا لحساسية الوضع ، لعدن تايم، ان: "أعضاء حكومة الكفاءات تم ترشيحهم من قوى واحزاب سياسية وطنية وتم الإعلان عن ذلك في وسائل إعلام تلك الاحزاب وحتى بعض وسائل الأعلام الرسمية".

واضافت: "وحكومة الكفاءات السياسية هي حكومة وحدة وطنية وهي إحدى استحقاقات اتفاق الرياض، بعد ثقة فخامة رئيس الجمهورية وقراره بتشكيلها، ستعمل بشكل متناغم ومتجانس ان شاء الله وفقا وبرنامج وطني واضح وأولويات وطنية تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار".

وأكدت المصادر:"اما ما اثير ويثار من لغط اعلامي حالي بشأن إنتماءات الوزراء الثلاثة وهم نايف البكري وعبدالسلام باعبود وانور كلشات، فهو غير صحيح ولا دقيق، حيث ان الوزراء الثلاثة معروفين بإنتماءاتهم السياسية الحزبية وتم ترشيحهم للحكومة وفق هذه الانتماءات فقط".

واوضحت: "الثلاثة من حصة الجنوب، اثنان منهم مرشحين من حزب المؤتمر الشعبي العام، والثالث مرشح من حزب الاصلاح وتم ادراجه زورا من حصة المقاومة الجنوبية لاعتبارات سياسية، بالرغم ان حصة المقاومة الجنوبية مستوعبة ضمن نصيب المجلس الانتقالي".

وأختتمت المصادر:"ونحن اليوم ضمن هذه الحكومة الوطنية التي تمثل كل لا يتجزأ ان شاء الله، ونشكر كل من قدم لنا التهاني من كيانات واحزاب وأفراد، أعاننا الله ووفقنا إلى كل ما فيه خدمة الوطن المواطن".