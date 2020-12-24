تعرف على الطقس المتوقع غداً الجمعة في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.



وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً ظهراً وتكون قوية أحياناً على البحر غرباً قد تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

والرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 35 تصل إلى 50 كم/س خاصة على البحر.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب الموج يصبح شديد الاضطراب أحياناً ليلاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:31 والثاني عند 22:48، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 17:01 والجزر الثاني عند الساعة 03:22.

أما في بحر عمان يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند 19:54 والمد الثاني عند الساعة 06:21، أما الجزر الأول فيحدث عند الساعة 13:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 14 85 45

دبــي 26 16 70 40

الشارقة 27 13 75 35

عجمان 26 16 85 40

أم القيوين 26 12 80 35

رأس الخيمة 25 15 70 35

الفجيرة 26 18 70 40

العين 24 13 75 30

ليوا 24 12 85 35

الرويس 23 12 80 45

السلع 23 13 75 45

دلما 22 15 70 50

طنب الكبرى 23 17 80 55

طنب الصغرى 23 17 80 55

أبو موسى 23 17 80 55.