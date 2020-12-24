تدشين توسعة شبكة مياه الروضة بمدينة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، ومعه مدير عام فر المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظة حسين الجلال، ضخ مياه الشرب النقية للمشتركين الجديدة لمشروع مياه الروضة في احياء الصحن شمال عاصمة المحافظة، والبالغ عددهم 623 مشتركا.



وخلال التدشين، استمع الوكيل مفتاح من مدير عام المؤسسة ومدير مكتب منظمة كير العالمية في محافظة مأرب نجدت المقطري، الى شرح عن مشروع التوسعة الذي نفذته منظمة كير بكلفة 140 الف دولار، بتمويل من مكتب المساعدات التنموية الخارجية (الأوفدا) ضمن مشروع المساعدة الانسانية والحماية المتكاملة للسكان المتضررين من الحرب في اليمن.

واشارا الى ان عملية التوسعة الحالية لمشروع المياه ايصال تمديدات شبكية داخلية بطول 23 الفا و820 مترا طوليا، سيستفيد منها نحو 33 الف نسمة، وستلحقها عملية تركيب عدادات للمياه للمشتركين من اجل احتساب قيمة الاستهلاك بما يسهم في ديمومة المشروع والحفاظ عليه.

و اكد الوكيل مفتاح ، ان السلطة المحلية تسعى الى توسيع اهمية هذا المشروع في زيادة مظلة التغطية بالمياه النقية والصالحة للشرب للسكان من النازحين والمجتمع المضيف..مشيراً الى ان المياه هي اولى المتطلبات والاحتياجات الاساسية للحياة والاستقرار.