شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة تأهيلية في الاتصالات والتخطيط العملياتي والقتالي بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت قيادة قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، اليوم، دورة تدريبية تأهيلية في الاتصالات والتخطيط العملياتي والقتالي لضباط ومساعدي وأفراد العمليات في الكتائب والسرايا.



واوضح قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد عبدالغني شعلان، إن هذه الدورة هي جزء من سلسلة دورات في مختلف المجالات بهدف رفع قدرات وكفاءات منتسبي الفرع وتحقيق التفوق والتميز الميداني والعملياتي.

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