شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تسوية اوضاع ضباط عسكريين بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع عدد من الضباط القدامى من منتسبي الجيش تسوية أوضاعهم ونيل حقوقهم للفترة السابقة من ترقيات ومرتبات.



واطلع محافظ المهرة خلال اللقاء، على أوضاع ومطالب القدامى من منتسبي الجيش وخاصة تسوية الحقوق وقضايا التقاعد القسري ..مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على التواصل مع الجهات المختصة لمعالجة أوضاعهم ..مثمنا جهودهم وأدوارهم بالمؤسسة العسكرية لخدمة الوطن.

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