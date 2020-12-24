شكرا لقراءة خبر عن هيا مرعشلي تتخلى عن حمالة الصدر في إطلالة إغراء جريئة للغاية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - تداول عدد من محبي الفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي، صور إغراء جريئة لها ، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف ترعب العالم بتوقعات مخيفة تتخطى فيها الحدود .. نهاية مرعبة لرئيس دولة عربية أمام أعين الناس

عاجل: الحزن يخيم على سكان هذه الدولة الخليجية بعد وفاة فنانهم المفضل ...شاهد من يكون ؟

كشفت عن مفاتنها بطريقة مثيرة وتعمدت اظهار مناطقها الحساسة .. الفنانة السورية "كندة حنا" التي لعبت دور "سارة" في مسلسل باب الحارة تصدم المتابعين بظهر فاضح من أحد الفنادق ..شاهد

مذيع يمسك رانيا يوسف ويتحرش بها ومافعله على الهواء مباشرة صدم الجميع.. فيديو

هل تذكرون "سارة" زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة.. شاهدو ظهورها الفاضح اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن مناطقها الحساسة.. "صور"

صحيفة دولية :تفجر مفاجاة مرعبة لسكان هذة الدولة العربية هذا الحاكم العربي سيسقط قريبًا وسيكون الضحية القادمة ....من هو ؟

ليلى عبد اللطيف العرافة اللبنانية الشهيرة :تصدق نبؤتها مجدداً بكارثة جديدة تضرب العالم في 2021 ومنظمة عالمية تؤكد الخبر رسمياً استعدوا لهذه الكارثة الجديدة

شاهد.. صور حميمية لـ لجين عمران ومهيرة عبد العزيز تحول مواقع التواصل إلى نار ملتهبة

هيا مرعشلي تتخلى عن حمالة الصدر في إطلالة إغراء جريئة للغاية

ابنة الفنانة هيفاء وهبي تبلغ سن العشرين وتذهل الجميع بجمالها الخارق ..شاهدو الملابس الفاضحة التي ارتدتها يوم امس وكشفت عن مفاتنها والمناطق المثيرة في جسدها .."صور"

تسريب صور فاضحة للفنانة "رانيا يوسف" وهي تمارس هذا الفعل الفاضح داخل الحمام .. (صور صادمة)

فضيحة كبيرة وغير متوقعة لنجم طيور الجنة ‘‘الوليد مقداد’’ مع خطيبته .. وهذا ما حدث معهما .. شاهد (فيديو صادم)

تسريب لقطات فاضحة للفنان رامز جلال اثناء قيامة بهذا الفعل الصادم مع الفنانة “ياسمين صبري” .. وزوجها أبو هشيمة يجن جنونة .. (فيديو)

-----------------------

وامطر محبو الفنانة السورية، الصور المتداولة، بعبارات وكلمات عشق وحب وغرام واطراء، بالإضافة إلى تعليقات أخرى تتضمن إبدائهم الإعجاب بأعمالها الفنية .

وظهرت هيا مرعشلي، في الصور ، مرتديةً فستاناً وردياً لامعا مكشوف الصدر والأكتاف بالكامل وبدون حمالة صدر، وهي في وضعية الجلوس منفرجة الساقين .

واعتمدت النجمة السورية، تسريحة شعر ناعمة دثرت خصلاتها ظهرها وكتفيها وصولا إلى خصرها، واختارت مكياجا مناسبا لإطلالتها الأنيقة والجريئة، مما زادها جمالاً وإثارة.

جاء ذلك بعد يوم واحد من نشر فانز الفنانة السورية هيا مرعشلي، مقطع فيديو جريء يجمعها بإحدى صديقاتها، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

وبدت الفنانة مرعشلي وهي منبطحة أرضا وصديقتها ترفعها من ساقيها إلى جدار الغرفة التي تمارسان الرياضة فيها، وصراخها يعلو لحظة رفعها.

وارتدت النجمة السورية لهذه الإطلالة الرياضية، سروالاً وفانيلة ناعمان وملتصقان بجسدها، مما أبرز كل تفاصيلها بوضوح تام أمام جمهور موقع إنستغرام المتابعون لفانزها.

واعتمدت هيا مرعشلي، تسريحة شعر جذابة وناعمة تماوجت خصلاتها في أرضا ويمينا ويسارا، مع تماوج جسدها وهي تمارس الرياضة .

المتابعون انهالوا بتعليقاتهم على مقطع الفيديو، إلا أن الملاحظ هذه المرة ، هو أن أغلبية التعليقات أحتوت على عبارات وكلمات تحرش مباشرة ومفضوحة.

يذكر أنه ورغم غياب الفنانة هيا مرعشلي المتقطع، فإن رواد بمواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات متخصصة بأخبار المشاهير والفنانين، يظلون يتداولون صورا قديمة لها يومياً، وكانت آخرها الصورة أعلاه التي ظهرت فيها مكشوفة الصدر والأكتاف.

ويحرص الكثير من جمهور الفنانة الجميلة هيا مرعشلي، بصورة مستمرة، على قول كلام أقرب إلى الشعر في تعليقاتهم على إطلالات نجمتهم المحبوبة التي يتداولونها، وكذا تلك التي تتداولها الصفحات الفنية.

والفنانة هيا مرعشلي، هي ابنة الفنانين طارق مرعشلي والراحلة رندا مرعشلي، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الاعمال الناجحة أهمها مسلسل طوق البنات وتعتبر من الفنانات الصاعدات والمثيرات للجدل بسبب لباساها وصورها.