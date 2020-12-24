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وزارة الشباب تبحث دعماً سعودياً للمنشآت الرياضة المتضررة من الحرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

وزارة الشباب تبحث دعماً سعودياً للمنشآت الرياضة المتضررة من الحرب

متابعات_ الخليج 365

بحث نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، اليوم، مع وفد من الصندوق السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووزارة الرياضة ، امكانية ترميم المنشآت التي تضررت جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعوم ايرانيا.

 

وقدم نائب الوزير شرحا مفصلا عن الوضع الرياضي في بلادنا، وعرضا عن المنشآت الرياضية التي تضررت بفعل الحرب.

 

واتفق الجانبان على توقيع برتوكول رياضي يتضمن الاستفادة من خبرات المملكة العربية السعودية في مجالات الشباب والرياضة والإدارة الاعلام.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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