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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الشباب تبحث دعماً سعودياً للمنشآت الرياضة المتضررة من الحرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، اليوم، مع وفد من الصندوق السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووزارة الرياضة السعودية، امكانية ترميم المنشآت الرياضية التي تضررت جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعوم ايرانيا.
وقدم نائب الوزير شرحا مفصلا عن الوضع الرياضي في بلادنا، وعرضا عن المنشآت الرياضية التي تضررت بفعل الحرب.
واتفق الجانبان على توقيع برتوكول رياضي يتضمن الاستفادة من خبرات المملكة العربية السعودية في مجالات الشباب والرياضة والإدارة الاعلام.
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