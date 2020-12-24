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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يدين جريمة اقتحام منزل العشاري وقتل زوجته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، الجريمة الارهابية النكراء التي ارتكبها مشرف مليشيا الحوثي في مديرية العدين بمحافظة إب المدعو أبو بشار الشبيبي، من اقتحام لمنزل المواطن محمد مقبل العشاري في غيابه والاعتداء على زوجته "الحامل" بالضرب أمام أولادها الأربعة حتى فارقت الحياة.
وقال معمر الارياني في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان هذا الجريمة التي هزت الرآي العام اليمني تكشف عن همجية وإرهاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، وتنصلها من تعاليم ديننا الاسلامي والعادات والتقاليد اليمنية والقيم والاعتبارات الانسانية والاخلاقية، والمعاناة التي يقاسيها المواطنين في مناطق سيطرتها".
واضاف الارياني "يتواصل ارهاب مليشيا الحوثي في ظل صمت العالم الذي يتحدث ليل نهار عن حقوق الانسان متناسيا معاناة ملايين اليمنيين يعيشون ظروفاً مأساوية".
وتساءل الارياني، ماذا ينتظر المجتمع الدولي لتصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية وضمان عدم إفلات قياداتها المتورطة في هذه الجرائم من العقاب؟.
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