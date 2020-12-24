شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادة محافظة المهرة تكرم نادي خيبل وصيف دوري كرة الطائرة للمحافظات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 كرم محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، نادي خيبل الرياضي الثقافي الإجتماعي عقب إحرازه المركز الثاني (الوصيف) في البطولة العامة لدوري كرة الطائرة لأندية المحافظات المحررة.

وسلم المحافظ ياسر ومعه أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر، ميداليات ودرع شكر وتقدير لنادي خيبل .. مباركا النجاح الذي حققه النادي وتشريفه محافظة المهرة .. مؤكدا دعم السلطة المحلية للنادي لمواصلة تحقيق النجاحات والانجازات الرياضية .. موجها بتسوير ملعب نادي خيبل لكرة القدم بتمويل من السلطة المحلية. كما كرمت إدارة نادي خيبل ومنتسبيه، محافظ المهرة، وتم تسليمه درع شكر وتقدير نظير جهوده ودعمه للنادي.

كانت هذه تفاصيل خبر قيادة محافظة المهرة تكرم نادي خيبل وصيف دوري كرة الطائرة للمحافظات المحررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.