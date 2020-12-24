شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشفى الشعب في عدن يتسلم دعماً طبياً من منظمة بريطانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تسلم مستشفى الشعب، مركز الطوارئ التوليدية ورعاية المواليد بمحافظة عدن، اليوم، دعماً طبياً من منظمة "مسلم ريليف" البريطانية عبر مؤسسة هورايزون للتنمية.

وتضمن الدعم الطبي محاليل مخبرية، وخيوط جراحية للعمليات وأدوية ومستلزمات لخدمة المرضى بشكل روتيني ويومي. وأكدت مديرة مستشفى الشعب الدكتورة رجاء مسعد، أهمية الدعم في ظل احتياج المستشفى وإجراء عمليات جراحية يومية..مقدمةً شكرها للداعمين والمساهمين في إيصال هذا الدعم. وفي السياق، ناقشت مديرة المستشفى مع مدير مؤسسة هورايزن يحيى شوقي، احتياجات المستشفى من معدات طبية ومحاليل مختبرية لتقديم خدمة نوعية للمرضى.

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