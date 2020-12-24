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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة إنشاء وحدة معالجة الأورام في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع ممثلي مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، إجراءات تأسيس وحدة معالجة الأورام في المهرة، لتخفيف معاناة المرضى.
وفي اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر، ووكيل أول محافظة المهرة مختار الجعفري ووكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، أكد المحافظ ياسر، استعداد السلطة المحلية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع الإنساني .. مثمنا جهود المؤسسة في هذا المجال.
من جانبه أشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان الدكتور عبدالقادر بايزيد، إلى سعي المؤسسة لإنشاء وحدة معالجة الأورام السرطانية في المهرة والقيام بتدريب الكادر وتقديم الاستشارات اللازمة وصولا إلى إنشاء مركز متكامل لمعالجة الأورام.
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