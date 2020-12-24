وزير الدفاع: المرحلة الراهنة تقتضي تظافر الجهود نحو استعادة الدولة وانهاء الانقلاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي "إن المعركة الوطنية والمرحلة الراهنة التي يعيشها الوطن تقتضي تظافر الجهود نحو استعادة الدولة والمؤسسات الدستورية وانهاء التمرد والانقلاب ودحر المشروع الحوثي الإيراني".



واضاف الوزير المقدشي خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً لعدد من قيادات هيئات ودوائر وزارة الدفاع" أن القوات المسلحة ستظل درع الوطن الحصين ملتزمة بالعهد والميثاق لاستكمال تحرير كل التراب اليمني وحماية المكتسبات والثوابت الوطنية"..مشيراً الى إن المعركة الأساسية هي استعادة الكرامة ودحر المشروع الحوثي الايراني وبناء الدولة اليمنية الاتحادية العادلة التي تعيد لليمن سعادته ومكانته الحضارية بين الشعوب.

ونقل وزير الدفاع للقادة تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي..مشدداً على أهمية تجديد العزم ومواصلة الكفاح والتضحية لتنفيذ المهام والمسئوليات الدستورية والوطنية ومعالجة أوجه القصور والاختلالات الإدارية والتزام الضبط والربط البشري والمالي والتعاون الحثيث لخدمة المُقاتلين في ميادين الفداء والمضي قدما نحو بناء مؤسسة الوطن الدفاعية بأسس علمية وعقيدة وطنية بعيدا عن أخطاء وسلبيات الماضي.

وحثّ الفريق المقدشي، على تطوير البناء المؤسسي للهيئات والدوائر العسكرية وإعداد وتأهيل منتسبي القوات المسلحة واكسابهم المهارات والمعارف العلمية والعملية، والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة للأبطال الذين يروون التراب بدمائم الطاهرة دفاعا عن مبادئ وأهداف الثورة والجمهورية..مشيداً ببسالة أبطال الجيش والمقاومة في مختلف ميادين ومواقع الشرف الذين يرسمون البطولات النادرة لإعلاء راية الجمهورية اليمنية التي ستعود ترفرف شامخة على كل الربوع.

وثمّن وزير الدفاع، جهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب اليمني ومواقفهم العروبية للدفاع عن الامن القومي العربي والتصدي للشرور الايرانية وأدواتها التخريبية في اليمن والمنطقة.