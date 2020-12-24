أصدر مجلس القضاء الأعلى، الخميس، قرارا بتعيين رئيس وقاض لمحكمة الخوخة الابتدائية في محافظة الحديدة غربي اليمن. جاء ذلك خلال اجتماعه الاعتيادي في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس المجلس، وفقا لوكالة سبأ. وأقر مجلس القضاء تعيين عبدالرحمن عبدالرقيب عبدالرب الأغبري رئيساً لمحكمة الخوخة الابتدائية والقاضي أمين منصور راشد قاضياً فيها. وقضى القرار على أن تتولى محكمة ونيابة الخوخة الابتدائية النظر في القضايا المرفوعة إليها في نطاق المديريات المحررة من محافظة الحديدة. يشار إلى أن مديرية الخوخة، هي إحدى مديريات محافظة الحديدة المحررة من مليشيات الحوثي، وتخضع لسيطرة تشكيلات عسكرية متعددة بعضها موالية للإمارات.

كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الأعلى يعين رئيساً وقاضياً لمحكمة الخوخة الابتدائية في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.