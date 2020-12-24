شبوة تحتفي بالذكرى الثالثة لتحرير مديريات بيحان

احتفت محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، الأربعاء، بالذكرى الثالثة لتحرير مديريات بيحان من سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.



ونظمت شعبة التوجيه المعنوي بمحور بيحان، بالمنطقة العسكرية الثالثة، مساء الأربعاء، حفلا كرنفالياً وخطابيا، بالمناسبة.



وقال مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة لشؤون التوجيه المعنوي العقيد محمد محمد المكروب، في كلمة بالمناسبة إن "معركة تحرير بيحان إنجازا استراتيجيا حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في 2017م"، حسب موقع الجيش "سبتمبر نت".



وأشاد المكروب بالجهود المبذولة من قبل قيادة المحور، والتي قال إنها تجسد تضحيات وبطولات أبطال الجيش الوطني.



بدوره قال العقيد سالم محيفران، رئيس أركان اللواء ١٦٣، إن ذكرى تحرير بيحان تعد دافعا معنويا، لمواصلة تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة المليشيات الحوثية.



وتضمن الحفل العديد من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية المعبرة عن تضحيات أبطال الجيش الوطني واستبسالهم في الدفاع عن الجمهورية، والتصدي لفلول الإمامة، كما تم عرض فيلم وثائقي لمعركة التحرير.





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