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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة إعداد الخطة والموازنة في عدن تعقد أولى أجتماعاتها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقشت لجنة إعداد الخطة والموازنة بمحافظة عدن، في إجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة محافظ المحافظة، أحمد لملس، عدداً من الخطط والموازنات المقترحة من المكاتب التنفيذية بالمحافظة والمديريات، حيث تمت مناقشاتها وإحالتها إلى اللجنة المُصغرة .
وتطرق الاجتماع الذي ضم أمين عام السلطة المحلية، بدر معاون، ووكيل أول المحافظة، محمد نصر شاذلي، إلى مؤشرات القطاعات الإيرادية التي تعد أهم مرتكزات الخطة والبرنامج الاستثماري، وتدخلات ومشاريع المنظمات الدولية بهدف منع التداخل والازداوجية بين محتويات الموازنة الاستثمارية وتلك التدخلات .
وفي الإجتماع، شدد محافظ عدن على ضرورة إنجاز خطة وموازنة العام 2021 وفقا لمقتضيات احتياجات وأولويات المواطن وخدماته الكفيلة برفع مستوى وتحسين الخدمات المقدمة له وبموجب ما تتطلبه المرحلة الجديدة من عملية البناء والتنمية .. لافتاً الى ضرورة أن تكون الاتجاهات العامة لخطة وموازنة العام القادم مُكرسة لانتشال القطاعات المرتبطة بالمجتمع وتراعي التوسع العمراني الذي شهدته العاصمة عدن، والازدياد الملحوظ في عدد السكان، وكذلك الاعداد الكبيرة من النازحين والمهاجرين المتواجدين فيها، ومواكبة للمتغيرات التي طرأت خلال فترة السنوات الخمس الماضية .
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