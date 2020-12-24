- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل مأرب يبحث مع منظمة اكسفام الدولية تعزيز الشراكة وتدخلاتها الانسانية بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح خلال لقائه، اليوم، مدير مكتب منظمة اكسفام الدولية محمد آدم والفريق المرافق له، تعزيز الشراكة مع السلطة المحلية وتدخلات المنظمة الانسانية في المحافظة.
واستمع الوكيل مفتاح، من مدير مكتب المنظمة بالعاصمة المؤقته عدن، الى توضيح عن اهداف الزيارة الى محافظة مأرب التي تأتي ترجمة لتوجهات المنظمة لتوسيع انشطتها الانسانية في اليمن وبحث ما يمكن ان تسهم به في المجال الانساني في المحافظة ابتداء من العام المقبل بعد الاطلاع على الاوضاع الانسانية وتقييم الاحتياجات بالشراكة مع السلطة المحلية.. مقدماً عرضاً توضيحياً عن المنظمة والمجالات التي تعمل بها واهتماماتها سواء في جوانب الاغاثة الطارئة او التدخلات الانسانية في مشاريع ذات طابع مستدام وفي مقدمتها مشاريع المياه والصرف الصحي.
ورحب الوكيل مفتاح، بمنظمة اكسفام وتدخلاتها الانسانية والتي من شأنها تخفيف معاناة النازحين والمهجرين والمجتمع المضيف.. مشيرا الى اهمية التركيز على التدخلات في مشاريع مستدامة وذات طابع تنموي وخدمي..مؤكداً حرص السلطة المحلية تقديم كافة الدعم والتسهيلات لنجاح تنفيذ الانشطة والبرامج الانسانية للمنظمة وفق اللوائح والقوانين النافذة.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل مأرب يبحث مع منظمة اكسفام الدولية تعزيز الشراكة وتدخلاتها الانسانية بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.