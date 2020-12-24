وكيل مأرب يبحث مع منظمة اكسفام الدولية تعزيز الشراكة وتدخلاتها الانسانية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح خلال لقائه، اليوم، مدير مكتب منظمة اكسفام الدولية محمد آدم والفريق المرافق له، تعزيز الشراكة مع السلطة المحلية وتدخلات المنظمة الانسانية في المحافظة.



واستمع الوكيل مفتاح، من مدير مكتب المنظمة بالعاصمة المؤقته عدن، الى توضيح عن اهداف الزيارة الى محافظة مأرب التي تأتي ترجمة لتوجهات المنظمة لتوسيع انشطتها الانسانية في اليمن وبحث ما يمكن ان تسهم به في المجال الانساني في المحافظة ابتداء من العام المقبل بعد الاطلاع على الاوضاع الانسانية وتقييم الاحتياجات بالشراكة مع السلطة المحلية.. مقدماً عرضاً توضيحياً عن المنظمة والمجالات التي تعمل بها واهتماماتها سواء في جوانب الاغاثة الطارئة او التدخلات الانسانية في مشاريع ذات طابع مستدام وفي مقدمتها مشاريع المياه والصرف الصحي.

ورحب الوكيل مفتاح، بمنظمة اكسفام وتدخلاتها الانسانية والتي من شأنها تخفيف معاناة النازحين والمهجرين والمجتمع المضيف.. مشيرا الى اهمية التركيز على التدخلات في مشاريع مستدامة وذات طابع تنموي وخدمي..مؤكداً حرص السلطة المحلية تقديم كافة الدعم والتسهيلات لنجاح تنفيذ الانشطة والبرامج الانسانية للمنظمة وفق اللوائح والقوانين النافذة.