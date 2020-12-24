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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يجري اتصالا هاتفياً بمحافظ تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان للإطلاع على الأوضاع الخدمية والتنموية وسير العمليات العسكرية والانتصارات التي يسطرها الأبطال في جبهات القتال ضد المليشيات الإنقلابية.
واستمع نائب رئيس الجمهورية خلال الإتصال إلى تقرير موجز عن سير العملية التنموية والخدمية التي تبذلها السلطة المحلية لتلبية تطلعات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية وتخفيف معاناتهم، مطلعاً على المستجدات الأمنية والميدانية وأحوال المقاتلين الأبطال المرابطين في مختلف جبهات وميادين التضحية والفداء في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وأشاد نائب الرئيس بدور أبناء محافظة تعز الأبية والبطولات والتضحيات الخالدة التي يجترحونها لدحر المليشيات الحوثية وصد اعتداءاتها، وجهود السلطة المحلية في البناء والتنمية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة.
وحث نائب رئيس الجمهورية على مضاعفة الجهود وحشد الطاقات والإمكانات لاستكمال عملية تحرير، مشدداً على مضاعفة الجهود لتفعيل الأجهزة الأمنية بما من شأنه بسط الأمن والاستقرار والحد من أي أعمال تهدف إلى زعزعة الأمن أو الإخلال بالسكينة العامة.
من جانبه عبر محافظ المحافظة عن شكره وتقديره لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية، مؤكداً على المضي قدماً في الارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة.
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