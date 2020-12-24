محافظ المهرة ووكيلة وزارة الصحة يناقشان تنفيذ مشروع معلومات الصحة الإنجابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع الوكيل المساعد بوزارة الصحة لقطاع السكان - الناطق الرسمي للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا الدكتورة إشراق السباعي، تنفيذ مشروع نظام المعلومات الإحصائي والإمداد اللوجستي RHMIS للصحة الانجابية في المهرة، الذي سينفذه قطاع السكان بالوزارة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).



وفي اللقاء، الذي حضره أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر، ووكيل أول محافظة المهرة مختار الجعفري، ووكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في المهرة عوض مبارك، قدمت الدكتورة السباعي، شرحا حول مشروع ربط مديريات المهرة بشبكة المعلومات الخاصة بالصحة الانجابية في إطار تحسين الخدمات الصحية.

وأكد محافظ المهرة، دعم السلطة المحلية لمكتب الصحة في المهرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ومواجهة جائحة كورونا، واستعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات لإنجاح التدخلات في القطاع الصحي .. مشددا على ضرورة مواجهة الموجة الثانية من كورونا وتطبيق الإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا للطوارئ فيما يتعلق بالمنافذ.