محافظ تعز يؤكد على تحسين جودة الخدمات الطبية ويعلن اعتماد مناقصة مشروع طريق تعز- التربة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، على اهمية تحسين جودة الخدمات الطبية بهيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة كونه يمثل المرجعية الطبية لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة .



وأشاد المحافظ شمسان خلال لقائه، اليوم، إدارة المستشفى برئاسة الدكتور عبد الرحيم السامعي ومدراء الادارات ،بالاداء المتميز للمستشفى والسعي الجاد لتحسين الخدمة الطبية وفق معايير ومؤشرات جيدة كونه يشكل قلعة طبية وأكبر مستشفى داخل المحافظة..مؤكداً دعم السلطة المحلية لكل مايتعلق بخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم وخصوصا المنشآت الطبية.

ووجه المحافظ، بسرعة شراء جهاز UBS بقيمة 25 الف دولار لتحسين المنظومة الكهربائية التي دعمتها المحافظة..منوها الى أن السلطة المحلية ستناقش مع الحكومة ووزارة الصحة رفع موازنة الهيئة نظرا للاعباء الكبيرة المتمثلة بشراء الادوية والمستلزمات الطبية وتقديمها مجانا للمواطنين.

من جانبه استعرض رئيس هيئة مستشفى الثورة العام، تقريرا الاداء للعام 2020م ومؤشرات التحسن التي يحقهها المستشفى في تحسين الخدمة الطبية وفتح العيادات الخارجية وتوسعة مركز غسيل الكلى وتركيب الجهازي الطبقي المحوري ورفع الطاقة الكهربائية وتفعيل عدد من الاقسام المتخصصة والسعي لتحسين الموارد التي تمكن المستشفى العمل بكامل طاقتها والصعوبات الناجمة عن أضرار الحرب والجوانب المالية للعام الجاري وخطة الاحتياجات للعام القادم 2021م.

الى ذلك، أعلن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ، اعتماد مشروع صيانة وتأهيل طريق ( تعز - التربة ) المرحلة الاولى ، واعلان المناقصة العامة رقم ( ١٣ ) لعام ٢٠٢٠م بمليار ومائتين وتسعون مليون ريال.

وأوضح المحافظ شمسان، ان تكلفة المرحلة الاولى من المشروع بلغت اجمالي مبلغ مليار ومائتين وتسعون مليون وسبعمائة واربعة عشر الف ريال..مشيراً الى انه سيتم البدء بتنفيذ صيانة الطريق واعادة تاهيلها بمجرد الانتهاء من استكمال الاجراءات اللازمة..مثمناً جهود دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وكافة الجهات المختصة لما بذلوه من جهود لتنفيذ العمل في المشروع .