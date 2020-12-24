شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يدمر 4 ألغام بحرية للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أربعة ألغام بحرية زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية.



وقال التحالف في بيان، إن الألغام البحرية المكتشفة صناعة إيرانية من نوع (صدف)، مشيرا إلى أن إجمالي الألغام البحرية التي دمرها للمليشيات المدعومة من إيران، بلغت 175 لغمًا بحريًا.

وشدد بيان التحالف على أن المليشيا زرعت الألغام البحرين بشكل عشوائي، محذرا من أن تلك الممارسات تهدد بشكل خطير الملاحة والتجارة العالمية.