شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة تنشيطية بسيئون حول ترصد الشلل الرخو الحاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، الدورة التنشيطية الخاصة حول ترصد الشلل الرخو الحاد والأمراض الممنعة بالتحصين التي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة العامة والسكان بتمويل من منظمة الصحة العالمية.



وهدفت الدورة عاى مدى يومين، اكساب 110 ضابط اتصال وترصد من جميع المرافق الصحية بمديريات وادي وصحراء حضرموت، معارف ومفاهيم وخبرات حول الترصد الوبائي لشلل الأطفال الرخو الحاد والأمراض المستهدفة بالتطعيم الروتيني والحملات.

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