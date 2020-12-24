محافظ لحج يكرم عدد من مؤسسي كلية التربية بلحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كرَّم محافظ اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، عدد من مؤسسي كلية التربية و عمدائها السابقون بمدينة صَبِر بمديرية تُبَن، بالشهادات التقديرية و الدروع التذكارية، احتفالاً بذكرى مرور 40 عاماً على إنشاء الكلية.



وأكد المحافظ خلال الاحتفال الذي اقامته الكلية، أهمية الدور الذي تقوم به الكلية على مدى مدى " 40 " عاماً من عمرها، وأدوارها الفاعلة العلمية.

فيما نوه نائب رئيس جامعة عدن للشؤون الأكاديمية الدكتور عادل العبادي، الى أن كلية التربية، حققَّت نجاحات ملموسة في تطوير مدارك طلبة الدراسات العليا واتجاهات رسالات بحوثهم العلمية في مساقات درجاتها الدبلوم والبكالوريوس والماجيستير..لافتاً إلى أنه في القريب العاجل ، سيتم افتتاح مساق الدكتوراة بالكلية .

وافتتح المحافظ المعرض العلمي بالكلية ، الذي احتوى على إبداعات طلبة الكلية من مطبوعة حملت رسالات مناقشات طُلَّاب الكلية و طالباتها في المسابقات ، و أعمال التجارب العلمية الكيميائية الفيزيائية الأحيائية للطلبة ، و الصور الفوتوغرافية التوثيقية للعملية التعليمية بالكلية.