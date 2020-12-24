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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العواضي يلتقي مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكينية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
التقي القائم بأعمال السفارة اليمنية في نيروبي عبدالسلام العواضي، اليوم، مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكينية اراثر امايا اندامبي.
واستعرض العواضي خلال اللقاء، اخر المستجدات على الساحة اليمنية وتشكيل حكومة الكفاءات الجديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك سعيد..مؤكداً حرص الحكومة على السلام الدائم والشامل ..مشيراً الى ان الحكومة قدمت التنازلات و تعاطت بإيجابية مع الأمم المتحدة حرصا منها على معاناة الشعب اليمني.
ولفت العواضي، الى ماتقوم به المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً من اختلاق العراقيل ومنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى خزان الوقود صافر والذي يهدد بوقوع كارثة بيئية خطيرة على بلادنا و كافة دول المطلة على البحر الاحمر..مشدداً على ضرورة ممارسة الضغط من قبل المجتمع الدولي على المليشيات الحوثية من اجل وصول الفريق الفني الاممي الى الخزان من احل صيانته.
من جانبه اكد المسؤول الكيني، ان القضية اليمنية و خزان صافر ستكون من ضمن الأولويات التى سستطرق إليها كينيا خلال عضويتها في مجلس الأمن.
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