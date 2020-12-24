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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس القضاء يقر تعيين رئيساً وقاضياً لمحكمة الخوخة الابتدائية في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أقر مجلس القضاء الأعلى، تعيين عبدالرحمن عبدالرقيب عبدالرب الأغبري رئيساً لمحكمة الخوخة الإبتدائية والقاضي أمين منصور راشد قاضياً فيها على أن تتولى محكمة ونيابة الخوخة الإبتدائية النظر في القضايا المرفوعة إليها في نطاق المديريات المحررة من محافظة الحديدة.
كما صادق مجلس القضاء خلال اجتماعه الاعتيادي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس المجلس، على الحكم الصادر عن المجلس التأديبي في القضية رقم 3 لعام 2020م.
واستعرض المجلس، أوضاع بعض المديريات في عدد من المحافظات المحررة من خلال الإحصائية القضائية لعدد القضايا المرفوعة إليه من الجهات المختصة والتي تتطلب الفصل فيها عن طريق القضاء.
كما استعراض المجلس، عددا من التظلمات المقدمة إليه من عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، إضافة إلى عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة.
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