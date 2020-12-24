بدء ورشة تدريبية للتخطيط الإستراتيجي التكاملي لقطاع الخدمات في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

بدأت اليوم في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، أعمال الورشة التدريبية للتخطيط الاستراتيجية التكاملي لقطاع الخدمات، وذلك ضمن برنامج تعزيز الاستقرار المحلي، والتي تنفذه وتمولها منظمة "PARTNERS YEMEN" شركاء اليمن الدولية، بالشراكة مع السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.



ويتلقى المشاركون من مدراء العموم على مدى سبعة أيام محاضرات نظرية وعملية حول تنمية الموارد البشرية .

وفي إفتتاح الفعالية، أكد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، دعم السلطة المحلية في المحافظة لمثل هذه المشاريع التنموية التي تصب في تطوير الكوادر المحلية .. داعيا المؤسسات و منظمات المجتمع المدني للمساهمة في عملية التنمية والقضاء على بعض الظواهر السلبية في المجتمع.

من جهته أكد وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، على أهمية هذه الورشة في التخطيط السليم والصحيح لإدارة الخدمات ومواجهة التحديات التي تواجه السلطات خصوصا في ظل الأزمة .. مشيراً إلى أن مشاركة مختلف المؤسسات في الفعالية يمكنها من الاستفادة وإعداد خطة لإدارة أزمة واستغلال الإمكانيات وتسخيرها لخدمة المحافظة.