شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة تدريبية لمعلمي مادة العلوم بمديرية القطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اختتمت بمديرية القطن محافظة حضرموت، اليوم، دورة دليل التجارب البديلة وطرائق التدريس لمادة العلوم لمتعاقدي صندوق دعم التعليم نفذها قسم التدريب والتأهيل بإدارة التربية والتعليم بالقطن بإشراف مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء .

وهدفت الدورة على مدى أربعة أيام، الى تعريف واكتساب 32 متدرب ومتدربة طرق وخطوات إجراء التجارب العلمية من المنهاج المدرسي، وربط الجانب النظري بالجانب العملي ، وكيفية استغلال البيئة المحلية بشكل مباشر في إيجاد العديد من الأدوات والمواد البديلة المعينة على إجراء التجارب والأنشطة لمادة العلوم ، وكيفية التعامل وتفعيل المختبرات المدرسية " الثابت والمحمول" .

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام دورة تدريبية لمعلمي مادة العلوم بمديرية القطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.