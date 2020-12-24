- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يحذر من مخطط حوثي ايراني لإحداث تغيير ديمغرافي في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني من مخطط (حوثي _ايراني) لاحداث تغييرات ديمغرافية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال الوزير معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)" ان مليشيا الحوثي بدعم وتخطيط ايراني تواصل مخطط حوثنة اليمن عبر محاولة احداث تغييرات ديمغرافية في التركيبة السكانية والسياسية والاجتماعية، بعد رفض اليمنيين لمشروعها الطائفي وفشلها في السيطرة على البلد وتركيع المواطنين بالقوة والسلاح والارهاب المنظم".
واضاف الارياني" ان هذا المخطط يؤكد مضي مليشيا الحوثي في محاولة فرض مشروعها الانقلابي، ومحاولة كسب الوقت لاستكمال تأسيس جيش عقائدي مرجعيته طهران، وبناء حزام طائفي حول العاصمة صنعاء، والتغلغل في الدولة والمجتمع، والترويج لفكرها الارهابي وطقوسها المذهبية المستوردة من ايران".
واكد الارياني ان هذا المخطط يعكس فداحة التهاون مع الخطر الذي تمثله مليشيا الحوثي والثمن الذي تدفعه بلادنا وشعبنا كل يوم في ظل صمت المجتمع الدولي..مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الإيراني واداته الحوثية،والدفاع عن هوية اليمن وحاضر مستقبل اليمنيين .
كانت هذه تفاصيل خبر الارياني يحذر من مخطط حوثي ايراني لإحداث تغيير ديمغرافي في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.