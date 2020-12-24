البحسني يطلع على سير الأعمال الإنشائية لمباني المرحلة الثانية بكلية الشرطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على سير الأعمال الإنشائية الجارية بمباني ومنشآت المرحلة الثانية بكلية الشرطة بحضرموت، البالغ نسبة الإنجاز فيها 80%.



وتعرف المحافظ البحسني، من مدير الكلية العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي، والجهة المنفذة للمشروع "مكتب فوتوكاد"، على سير العمل في مباني المرحلة الثانية التي تشمل سكن الطلاب 2، وسكن الطلاب 3، والمبنى الأكاديمي، ومبنى إدارة الكلية.

وطاف المحافظ بسكن الطلاب الذي يتكون من 3 أدوار بمساحة 300 متر مربع، ويتسع لعدد 100 طالب، والمبنى الأكاديمي المكون من 3 أدوار، بمساحة 1549 متر مربع، ويضم مكتبة ومركز ابحاث وقاعتي محاضرات، تتسع القاعة الواحدة لـ200 طالب، وكذا 16 فصلا دراسيا يتسع الفصل الواحد لعدد 40 طالب، و14 معمل ومختبر لعلوم الشرطة، وعدد 8 مكاتب لمختصي المعامل والمختبرات، ومبنى ادارة الكلية الذي يتكون من 3 أدوار، بمساحة 340 متر مربع، ويضم مكتب مدير الكلية، وقسم القبول والتسجيل، وقسم إدارة التدريب، وقسم إدارة الشئوون المالية والإدارية، وقاعة اجتماعات.

وشدد المحافظ البحسني على سرعة العمل والإنجاز واستكمال مباني المرحلة الثانية وفقاً والمواصفات الفنية المعتمدة، مع الاهتمام بالنظافة والتشجير في ساحات الكلية.

رافق المحافظ، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد سالم باخلعة، ومدير إدارة شرطة السير بساحل حضرموت العقيد عيسى بن الفقيه العمودي، ومدير الوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة الدكتور زكريا بكير.