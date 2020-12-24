البحسني يطلع على الخدمات الطبية بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بزيارة لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة، للاطلاع على سير العمل في أقسام وعنابر المستشفى، ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى في أقسام الطوارئ والترقيد والعمليات.



واستمع المحافظ البحسني من مدير عام المستشفى الدكتورة ابتسام عبود المعاري، والمدير الفني بالمستشفى سالم باحسين، بحضور مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد صالح الجمحي، إلى سير العمل الإداري والطبي، والتوجهات المستقبلية لأعمال التوسعة.

ووجه محافظ حضرموت، إدارة المستشفى بإعداد دراسات فنية متكاملة لتوسعة بعض الأقسام لزيادة السعة السريرية لاستيعاب الإقبال المتزايد على المستشفى الذي يقع وسط مدينة المكلا، وكسب سمعة طيبة خلال مشواره الطويل واحتضانه لكفاءات طبية متميزة.

وشدد المحافظ البحسني على تحسين الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى التي تُعنى بالأسرة وخصوصاً النساء والأطفال والعمليات الصغرى والفحوصات المخبرية لتواصل مستشفى المكلا مسيرتها الناجحة وتقديم خدمات أفضل للمرضى الذين يترددون عليها من مختلف مديريات المحافظة والمحافظات المجاورة.

إلى ذلك، زار المحافظ البحسني مستشفى حضرموت للأمومة والطفولة بمنطقة 40 شقة بالمكلا، مطلعاً على الاحتياجات الضرورية لبدء تشغيل المستشفى، ووجه المحافظ بسرعة تجهيز المستشفى واستكمال، وادخاله للخدمة ليسهم في دعم الخدمات الطبية للقطاع الصحي بالمحافظة.

رافق المحافظ، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، وعدد من المسؤولين بالمرافق الخدمية.