شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خروج شبكة الاتصالات وخدمة الانترنت عن الخدمة في مودية بأبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ أبين خرجت شبكة الاتصالات المحلية وخدمة الانترنت، مساء الأربعاء 23 ديسمبر/ كانون الأول 2020، عن الخدمة بشكل كلي في محافظة أبين (جنوبي اليمن).

وذكرت مصادر محلية أن شبكة الاتصالات وخدمة الانترنت خرجت كلياً عن الخدمة في مديرية مودية، جراء عمل تخريبي نفذه مجهولون. وأكدت المصادر أن المديرية تعيش في عزلة تامة عن المحيط الداخلي والخارجي جرَّاء انقطاع الخدمة، مطالبة الجهات المختصة بإعادة الخدمة وملاحقة الجناة لتقديم إلى العدالة

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