احتراق حافلة نقل جماعي تقل مسافرين على خط المكلا- عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ المكلا

تعرضت حافلة نقل جماعي، مساء الأربعاء 23 ديسمبر/ كانون الاول 2020، مليئة بالمسافرين للاحتراق في مدينة أحور بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).



وقال شهود عيان، إن حافلة نقل جماعي تابعة لشركة "الأولى" احترقت وهي محملة بالمسافرين في منطقة وادي البرك بمدينة احور، على الطريق الرابط بين مدينتي "المكلا- عدن".

وأضافوا أنه تم إخماد النيران والسيطرة عليها قبل تعرض أي من المسافرين لاصابات، بعد ان اصيبوا بحالة من الخوف والذعر الشديدين خصوصا النساء.

وذكروا أن حافلة نقل أخرى تابعة للشركة وصلت إلى موقع الحادث ونقلت المسافرين إلى مدينة عدن التي تقصدها في هذه الرحلة.

ولفت مصدر في طاقم القيادة إلى أن ماساً كهربائياً في ماكينة الحافلة تسبب باندلاع الحريق وإحراق الحافلة بشكل كامل.

واتهم الركاب المسافرون، شركة النقل بالإهمال وعدم صيانة اسطولها عقب كل رحلة ووضع احتياطات السلامة اللازمة