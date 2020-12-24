‏‎كمين قبلي يستهدف 3 أطقم حوثية في الجوف ومصرع أغلب من كانوا على متنها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ الجوف

أفادت مصادر قبلية بمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن) تعرض ثلاثة أطقم تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس 24 ديسمبر 2020م، لكمائن مسلحة أسفرت عن مصرع وجرح أغلب من كانوا على متنها.



وقالت المصادر إن ثلاثة أطقم حوثية تعرضت لكمائن مسلحة غرب مدينة الحزم أثناء ما كانت في طريقها إلى سوق الاثنين ما أسفر عن مقتل وجرح اغلب من كانوا على متنها.

وبينت المصادر أن المليشيات استقدمت تعزيزات عقب الكمائن واقدم عناصرها على اعدام احد ابناء قبائل بني نوف ويدعى "مرضي شويل" ثم لاذوا بالفرار بعد ارتكابهم الجريمة.

وأوضحت المصادر أن مسلحي قبائل بني نوف تداعوا للمنطقة وقاموا بمطاردة الأطقم الحوثية وتمكنوا من قتل وجرح العديد من الذين كانوا على متنها واغلبهم ينتمون لحرف سفيان محافظة عمران.

ولفتت المصادر أن خلافات حادة في صفوف الميليشيات بمحافظة الجوف تصاعدت خلال اليومين الماضيين على خلفية مقتل عدد من عناصر المليشيات اغلبهم ينتمون لمحافظتي صعدة وعمران في كمينين احدهما تحت جبل اللوذ وكمين آخر في منطقة السيل حيث يتهم مسلحي المليشيات المنتمين للمحافظتين عناصر الميليشيا المنتمين لمحافظة الجوف بالتستر على من يقف وراء الكمينين من ابناء قبائلهم وعلى اثر ذلك تم استدعاء القيادي الحوثي ابو علي الحاكم لتوسط وتهدئة حدة التوتر بين اجنحة وفصائل المليشيات.

وأشارت المصادر إلى أن عشرة كمائن مسلحة استهدفت أطقم ومسلحي المليشيات الحوثية واوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم خلال اسبوع.