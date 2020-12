أسيل عمران تبهر جمهورها بظهورها ببيجامة شفافة تكشف تفاصيل جسمها الفاتن .. شاهد الصور

عدن - ياسمين الشرقاوي - شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران ، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام، بصورة جريئة لها، بعد استيقاظها من النوم.

وعلقت النجمة السعودية الشابة على الصورة موجهة كلامها لمتابعيها، قائلة : " يوم جديد .. صباح الخير والسعادة على الجميع".

وظهرت الفنانة أسيل عمران ، مرتديةً بيجاما شفافة، وبدون مكياج وبدون اكسسوارات ، وبتسريحة شعر انسدلت خصلاتها على كتفيها وعنقها واجزاء من صدرها وظهرها.

كما بدت وهي قرفصاء الجلوس، مما كشف اجزاء من فخذها، فيما عينيها الساحرتان تنظران نحو عين الكاميرا بحميمية مفرطة.

وانهالت عليها إعجابات وتعليقات المتابعين بغزارة شديدة، وصلت إلى أكثر من 93 الف إعجاب ، وأكثر من 1400 تعليق ، مبدين إنبهارهم بجمال وأناقة وانوثة نجمتهم أسيل عمران .

https://www.instagram.com/p/CBhqphnJMZg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

