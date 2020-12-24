اللواء أحمد بن بريك يُعزي بوفاة الشخصية الوطنية القديرة نجيبة حداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الوطنية القديرة الأديبة والمذيعة المتخصصة في برامج المرأة والطفل نجيبة محمود حداد.



وأشار اللواء بن بريك ، في برقيته إلى أن الفقيدة تُعد من أبرز الشخصيات الأديبة والإعلامية المتخصصة في برامج المرأة والطفل، حيث كانت تقدم برنامج للأطفال باسم 'ماما نجيبة"، والذي يعد من أشهر برامج الإذاعة والتلفزيون في عدن العام 1967م.

وأضاف " لقد فقد الجنوب برحيلها مربية فاضلة مثلت نموذجا للمرأة والأم الجنوبية تركت بصماتها في قلوبنا جميعا من خلال ماقدمته في مسيرة حياتها من أعمال للطفل والأسرة وللأدب والإعلام ".

وأعرب رئيس الجمعية الوطنية، عن بالغ تعازيه لأولاد وأسرة الفقيدة زملائها ومحبيها كافة، ومشاطرتهم الحزن في مصابهم الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.