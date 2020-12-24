إب.. الحوثيون يفرضون إتاوات كبيرة على مالكي مضخات المياه

فرضت مليشيات الحوثي الانقلابية، إتاوات مالية كبيرة على مُلاك مضخات المياه بمحافظة إب، وسط اليمن، تحت مسمى "الضرائب"، ضمن مسلسل ابتزاز التجار والمواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.



وقالت مصادر محلية لـ" يمن شباب نت"، إن "مليشيا الحوثي الانقلابية، قامت بفرض مبلغ 500 ألف ريال كزيادة على مربوط الضرائب السنوي على مُلاك مضخات المياه التجارية.



وأضافت، أن المليشيات طالبت من مُلاك المضخات في ذات الوقت بدفع ماتسميه (استيفاء الضرائب) كفارق بين ماتم دفعه وماتم اعتماده مؤخراً بأثر رجعي لعدة سنوات، الأمر الذي شكّل عبئاً كبيراً عليهم واضطروا إلى وقف العمل.



وأوضحت المصادر، أن مالكي المضخات باتوا مطالبين بدفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 4 ملايين إلى 10 ملايين ريال، وفق الزيادة الجديدة.



وتسبب إغلاق المضخات بارتفاع أسعار الصهاريج بشكل يفوق قدرة المواطنين الذين يتزودون بالمياه من المضخات التجارية، في ظل توقف المشروع الحكومي.



وبين الفينة والأخرى تفرض مليشيات الحوثي الانقلابية، إتاوات وجبايات مالية على مختلف فئات المجتمع وتحت مسميات مختلفة وذلك لدعم مجهودها الحربي، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين ومُلاك المنشآت التجارية والخدمية على حدٍ سواء، في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية تشهدها البلاد منذ أكثر من ست سنوات.



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