وفد وزارة الأشغال العامة يطلع نشاط هيئة الطرق والكباري المصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وفد وزارة الأشغال العامة والطرق، برئاسة نائب الوزير، الدكتور، محمد أحمد ثابت، اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري المصرية، اللواء المهندس، حسام الدين مصطفى أحمد، سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون والإستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء الطرق والجسور والانفاق وإعادة تأهيلها وصيانتها.



وتطرق اللقاء الذي ضم رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة، إلى مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة باعداد تصاميم مشروعات الطرق والجسور والية تنفيذها التي تتسم بالمرونة مع مراعاة القوانين واللوائح المنظمة، وإعادة تأهيل الطرق وصيانتها والحد من زحف الكثبان الرملية على الطرق الساحلية والصحراوية، والتعاون المشترك بين الوزارتين والمرافق التابعة لهما في اليمن ومصر في مجالات التأهيل والتدريب و مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات اعادة الاعمار في اليمن ومنها الطرق والكباري منفردة أو بالتعاون مع الشركات اليمنية.

وفي اللقاء أستعرض المهندس حسام الدين مصطفى التجربة المصرية في انشاء وصيانة الطرق والكباري، والتطور الكبير التي شهدته مصر في السنوات الأخيرة في هذا المجال .. مشيراً إلى أن مشاريع في مجال الطرق والجسور بلغت قيمتها (104) مليار جنية مصري .

واضاف أنه تم تنفيذ الطرق والكباري كافة بأيدي مصرية، وتزايدت عدد الشركات المنفذة للمشاريع العملاقة من (4) شركات عام 2014 الى (40) شركة خلال العام الحالي 2020، وتم تصنيع مكونات ومواد البناء الداخلة في انشاء الطرق والكباري كالإسمنت وحديد التسليح والركائز (الوسادات) في مصانع مصرية، وتم تغيير ثقافة التنفيذ بحيث تنفذ المشاريع بكلفة وزمن أقل وجودة عالية .

بدوره أشاد رئيس وفد وزارة الأشغال بالمنجزات الكبيرة التي تحققت للشعب المصري الشقيق في مجال الطرق والكباري خلال الفترة المنصرمة .. منوهاً بأهمية إستفادة اليمن من الكوادر والخبرات المصرية للإسهام في مشروعات اعادة الاعمار في السنوات القادمة.

وكان وفد وزارة الأشغال الذي يضم وكيل الوزارة لقطاع الطرق، المهندس، وليد ردمان حميد، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، المهندس، سامي باهرمز، ومدير عام الشؤون المالية بالصندوق، نبيل محمد جوهر، قد تعرف على الأعمال التنفيذية ومراحل إنشاء طريق الصعيد الصحراوي الغربي الذي يربط بين العاصمة القاهرة والمنيا بطول 230 كم، ويمتد في مراحله اللاحقة إلى السودان ومنها إلى مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا كطريق استراتيجي يربط بين بلدان القارة الأفريقية .