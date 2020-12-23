شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يدشن المشروع الخامس لجراحة القلب للأطفال في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الخامس ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا.

وأجرى الفريق الطبي حتى اليوم 7 عمليات جراحية تكللت بالنجاح. كما نفّذ المركز، برنامجا تدريبيا متخصصا ضمن الحملة الخامسة لبرنامج نبض السعودية لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في العمليات التداخلية غير الجراحية في مدينة المكلا ، بمشاركة 12 ممارسًا صحيًا.

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