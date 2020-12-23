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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء ورشة عمل حول ريادة الأعمال في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل حول ريادة الأعمال ضمن مشروع تعزيز قدرة المجتمع على الصمود من خلال تحسين سُبل العيش والأمن الإنساني بمشاركة 270 مستفيدا من مديريتي صيرة والتواهي في محافظة عدن ومديرية تبن في محافظة لحج، تنظمها على مدى أسبوع مؤسسة لأجل الجميع للتنمية.
وتشمل الورشة الممولة من الحكومة اليابانية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنفيذ فعاليات مختلفة لتنمية قدرات الشباب في مختلف المجالات الفنية والمهنية، لتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم في تنفيذ مشاريعهم الخاصة لخدمة المجتمع.
وأكد مدير عام مديرية صيرة إبراهيم منيعم، أهمية تنفيذ البرامج والأنشطة المختصة بتعزيز وتنمية طاقات الشباب لتنفيذ مشاريعهم المستقبلية التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات والمجالات التنموية .. مؤكدا دعمهم لإقامة مثل هذه الأنشطة والبرامج بنجاح.
من جانبه أوضح مدير البرنامج في المؤسسة محمد مرشد، أن برنامج تعزيز قدرة المجتمع على الصمود بدأ منذ أغسطس 2020 ومن المقرر انتهائه في يناير 2021، ويستهدف 270 مستفيدا في مجال سُبل العيش، كما سيتم أيضاً اختيار 120 مستفيدا من الأسر المستضعغة لإعطائهم مبالغ نقدية ضمن المشروع.
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