شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يفتتح المعرض الثالث للكتاب بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 افتتح محافظ تعز نبيل شمسان اليوم المعرض الثالث للكتاب الذي ينظمه مكتب الثقافة ويتضمن معرض كتاب الطفل ومهرجانات وتوقيع إصدار لعدد من المؤلفين وأمسيات شعرية.

وأشاد المحافظ بتنظيم معرض الكتاب الثالث وبهذا الزخم المتميز معتبرا أن هذا المعرض وبما يحتويه من وأنشطة مختلفة تلبي تطلعات أبناء المحافظة الثقافية والمثقفين فيها. وقال ان تعز ستظل مدينة للتنوير والثقافة ولن تؤثر في مسارها مخرجات الحرب والدمار وستظل زاخرة بتاريخ عريق من الثقافة والقراءة والوعي. من جهته أوضح مدير مكتب الثقافة عبد الخالق سيف أن افتتاح معرض الكتاب الثالث يعد فاتحة لانشطة ثقافية تعبر عن تعز مدينة الثقافة التي تؤدي دورا نضاليا في مواجهة المشروع الامامي الكهنوتي وتحتفظ بصدارة التنوير والوعي. وأشار الى ان المعرض يتضمن فعاليات توقيع إصدار عدد من الكتب والفعاليات الشعرية والمعارض والحفلات المتميزة خلال أكثر من أسبوع ابتداء من اليوم.

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