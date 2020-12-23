وكيل وزارة حقوق الإنسان يلتقي ممثلي المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل، اليوم الأربعاء، مع ممثلي المنظمة اليمنية للاسرى والمختطفين، في محافظة مأرب جهودها في خدمة الاسرى والمعتقلين ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تطالهم في سجون ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وأستعرض اللقاء ما أنجزته المنظمة اليمنية في سبيل الدفاع عن المعتقلين والأسرى وتبني قضاياهم والمطالبة بحقوقهم والمساهمة في رعايتهم صحياً وإجتماعياً والتحديات التي تواجهها والصعوبات التي تعترضها.

وفي اللقاء، اكد وكيل وزارة حقوق الانسان على إهتمام اهتمام الحكومة بدعم وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات الحقوقية بوجه الخصوص .. مشيداً بالدور الذي تقوم به المنظمة والاهداف التي تسعى لتحقيقها .

واشار فضائل إلى ان الحكومة ممثلة بوزارة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية لخدمه الضحايا والتخفيف عنهم .. مؤكداً أن الرصد والتوثيق هي اولى خطوات تحقيق العداله .