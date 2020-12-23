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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء ورشة عمل عن الشلل الرخوي الحاد بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بدأت اليوم في عتق بمحافظة شبوة، ورشة العمل الصحية الخاصة بالشلل الرخوي الحاد، تنظمها ادارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة والسكان، بدعم من منظمة الصحة العالمي.
واكد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، اهمية الترصد الوبائي، مشيرا الى انه يمثل بوابة الحماية الاولى للصحة العامة للمجتمع، منوها بدوره في الاكتشاف المبكر للامراض واتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة لها.
واستعرض مدير ادارة الترصد خالد البرك، الوضع الوبائي للاصابة بالشلل الرخوي الحاد على مستوى المحافظة، لافتا الى أهمية البرنامج العلمي ، ودوره في تفعيل قنوات الاتصال لضباط الترصد في مختلف المرافق الصحية.
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