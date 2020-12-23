محافظ تعز يتفقد اعمال صيانة الطرق ويوجه بضبط مخالفي تراخيص البناء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ تعز نبيل شمسان اليوم اعمال الصيانة والترميم في عدد من شوارع المدينة.



حيث اطلع ومعه وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس مهيب الحكيمي على سير العمل في ترميم عدد من الشوارع والتقى عدد من المواطنين ..مؤكدا أن السلطة المحلية تبذل جهودا للحد من التلاعب بالأسعار وقد كلفت اللجنة المحلية للمخزون الغذائي ومراقبة الاسعار بالنزول الميداني للاسواق وضبط المخالفين وإحالتهم الى القضاء.

كما زار المحافظ مكتب الاشغال العامة واستمع من مدير المكتب المهندس عبدالحكيم الشميري الى شرح حول خطط العمل للعام الجاري والخطط المستقبلية للعام القادم والمشاكل والصعوبات التي يواجهها موظفو المكتب خلال عملهم الميداني والاستعانة بالمسلحين للبناء بدون تراخيص.

وشدد المحافظ على الوقوف بحزم تجاه البناء العشوائي وضبط المخالفين والذين يقومون برمي مخلفات البناء في الشوارع وكذلك تنظيم آلية عمل التراخيص.. مؤكدا عدم التساهل إزاء هذه المخالفات واتخاذ إجراءات رادعة للمخالفين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابات والمحاكم بالمحافظة.