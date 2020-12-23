شكرا لبحثكم عن خبر مكتب الصحة بشبوة ينفذ دورة تدريبية حول الترصد الوبائي لحالات الشلل الرخو الحاد بمشاركة (100) متدرب ومتدربه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عتق / عادل القباص

. برعاية محافظ محافظة شبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو وبدعم من منظمة الصحة العالمية .

بداءت اليوم بقاعة مركز الشاعر يسلم بن علي الثقافي بمدينة عتق الدورة التدريبية والتي ينظمها مكتب الصحة والسكان ممثلة بإدارة الترصد الوبائي بمشاركة (100) متدرب ومتدربه من ضباط مواقع الأتصال وأطباء عيادات الأطفال الخاصة والعامة للشلل (الرخو الحاد) على مستوى محافظة شبوة .

وخلال حفل الأفتتاح أشار وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي علي لمروق إلى أهمية الدورة لأكتشاف حالات الشلل الرخو الحاد وكيفية التعامل مع الأمراض والأوبئة ورصدها إلى جانب تعزيز الكوادر الصحية لتكون عونا و سندا في نجاح هذا البرنامج التدريبي .

مشددا على أهمية الاستفاده القصوى من الدورة وتطبيقها على أرض الواقع وفي مختلف مديريات المحافظة لخدمة مختلف شرائح المجتمع .

فيما أكد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور سعيد عمر بافاضل أن تدريب الكوادر الصحية خلال هذه الدورة سيعمل على تحسين العلاقة بين المجتمعات والنظام الصحي المحلي الأمر الذي يسهم في الحصول على البلاغات عن الأمراض والأوبئة في الوقت المناسب في مختلف مناطق المحافظة ومنع تفشي الأمراض بين السكان وكذلك سيزيد من رفع وقدرة الترصد الوبائي وتحسين أداة .

وثمن بافاضل الدعم السخي الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية في أصعب الظروف بتمويلها للرعاية الصحية الأولية (الترصد الوبائي) لتنشيط مشاركة المجتمع بما يعزز ويعمل على تضافر جهود الكوادر الصحية في خدمةالمجتمع ورصد الأوبئة والحد من أنتشارها .

وحث بافاضل المتدربين على الإستفادة القصوى من كل المعلومات التي تعطى في هذه الدورة والتركيز على مهارات الأكتشاف المبكر لأي حاله شلل رخوي حاد والتبليغ عنها في الوقت المناسب وأتخاذ إجراءات احترازيه لمنع أنتشار هذه المرض الخطير كونه يؤدي إلى إعاقة مستدامة للمصاب .

فيما أستعرض مدير إدارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ خالد برك فرحان الوضع الوبائي لشلل الرخو الحاد على مستوى المحافظة .

ودعا إلى أهمية التبليغ عن أي حالات مشتبهه بالشلل الرخو الحاد وقال حتى نتمكن من أكتشاف أي سريان للفيروس لاسمح الله ودخل للمحافظة .

مثمن جهود كل الكوادر والجنود المجهوله في الميدان العيون الساهر مشيرا ان المحافظة تاثر بجائحة كورونا مما سبب هناك بعض القصور واغلاق بعض المرافق وعدم التردد بسبب القلق وأصابه بعض الأطباء التي كان لهم دور كبير في الابلاغ عن كثير من الامراض ذات البلاغ الفوري .

حضر حفل الأفتتاح مستشار مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور صالح جحيف والدكتور مفرج حسن بن معروف والدكتور محمد الجرادي والأستاذ صالح لعطل منسق الايديوز والأستاذ صلاح البعسي نائب مديرعام مكتب الثقافة بالمحافظةوالعديد من الكوادر الصحية بالمحافظة والمختصين .