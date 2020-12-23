- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة في عدن للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشنت مبادرة الامل المتجدد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، حملة للتوعوية الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة والقرار 1325، تستهدف الجامعات في مديريتي صيرة وخورمكسر وذلك ضمن مشروع تعزيز دور النساء والشباب لبناء مجتمعات متماسكة.
وافادت رئيسة مبادرة الامل المتجدد فاطمه يسلم أن هذه الحملة سيتم تنفيذها عبر نزول ميداني لمجموعات عمل بهدف نشر الوعي بأهمية مكافحة العنف ضد المرأة ومضامين القرارات الاممية المعنية بهذا الشأن وما تقدمه هذه القرارات من حمايه للنساء المعنفات والناجيات من العنف خلال النزاعات المسلحة والحرب اضافة الى التوعية بالاتفاقيات الدولية والقرارات الاممية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة .. مشيرة إلى أنه تم تقسيم مجموعات العمل إلى اربع فرق ميدانية وستستمر الحملة خمسة أيام .
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين حملة في عدن للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.