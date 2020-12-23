تدشين حملة في عدن للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت مبادرة الامل المتجدد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، حملة للتوعوية الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة والقرار 1325، تستهدف الجامعات في مديريتي صيرة وخورمكسر وذلك ضمن مشروع تعزيز دور النساء والشباب لبناء مجتمعات متماسكة.

وافادت رئيسة مبادرة الامل المتجدد فاطمه يسلم أن هذه الحملة سيتم تنفيذها عبر نزول ميداني لمجموعات عمل بهدف نشر الوعي بأهمية مكافحة العنف ضد المرأة ومضامين القرارات الاممية المعنية بهذا الشأن وما تقدمه هذه القرارات من حمايه للنساء المعنفات والناجيات من العنف خلال النزاعات المسلحة والحرب اضافة الى التوعية بالاتفاقيات الدولية والقرارات الاممية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة .. مشيرة إلى أنه تم تقسيم مجموعات العمل إلى اربع فرق ميدانية وستستمر الحملة خمسة أيام .