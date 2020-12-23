شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتلاف مواد غذائية منتهية عقب حملة رقابية في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتلفت إدارة حماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة، اليوم، كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بعد حملة موسعة على المحلات التجارية في أسواق مدينة الغيضة.



وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك بمكتب الصناعة في المهرة عمار كلشات، أن الحملة تنفذها فرق ميدانية في إطار خطة تشمل الرقابة على المحلات التجارية وأسعار السلع.

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