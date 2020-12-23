المكتب التنفيذي بالمهرة يناقش أداء مكتب الصحة ومؤسسة الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة المهرة اليوم، برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، تقرير أداء ونشاط مكتب الصحة العامة والسكان والمؤسسة العامة للكهرباء.



وفي الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي سالم، اشار المحافظ الى ما تحقق للمحافظة من مشاريع تنموية في البنية التحتية خاصة قطاع الطرق والجسور، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في تعزيز وتثبيت الأمن ومواجهة التهريب والإرهاب، مشددا على أهمية التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة والمكاتب والمؤسسات.

وناقش الاجتماع تقرير مكتب الصحة والعامة السكان بالمحافظة، خلال الفترة الماضية وتقرير مؤسسة الكهرباء، وأشار المحافظ الى خطة السلطة المحلية لتوفير 15 ميجا وات استعدادا للصيف القادم لمواجهة حجم الطلب المتزايد في الطافة.

وصادق المكتب التنفيذي على التقريرين المقدمين من مكتب الصحة ومؤسسة الكهرباء مع الأخذ بالملاحظات المطروحة، وأوصى باتخاذ إجراءات احترازية خصوصا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة، وتوفير مضادات سموم الثعابين في المناطق الصحراوية.