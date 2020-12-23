مناقشة آليات الرقابة على أسعار الخضار والفواكه والأدوية في شبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع عُقد بمحافظة شبوة، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي في شبوة عبدربه هشله, آليات الرقابة على أسعار الخضار والفواكه والأدوية.



وشدد الاجتماع الذي ضم مديري عموم مكاتب الصحة العامة والسكان والزراعة والري والصناعة والتجارة في شبوة، على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية العامة في أسواق بيع الخضار والفواكة والرقابة على أسعار الخضار وأسعار بيع الأدوية وصلاحياتها وجودة تخزينها في الصيدليات ومحاربة تهريب الأدوية والغش التجاري.

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